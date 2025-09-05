Santo Domingo.- Con el aporte de la juventud se implementará un proyecto de transformación digital en el Estado para mejorar la calidad de los servicios impulsando la incorporación de 15 perfiles especializados, brindándoles oportunidades de formación continua, desarrollo profesional y participación en proyectos estratégicos, comunicó el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, expresó que el programa apuesta por un modelo de administración pública en que los jóvenes no sean simples espectadores, sino parte activa de la transformación del Estado, aportando sus habilidades y destrezas para asumir tareas complejas, resolver problemas con criterio y aportar valor a las instituciones del Estado.

Se informó que se creará una red de talento jóvenes que contribuirán significativamente a dinamizar y modernizar el servicio civil y fortalecerá la capacidad del Estado para aprovechar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, RegTech y metodologías ágiles.

Se informó que entre las innovaciones digitales que desde acompañarán en esta ardua labor es continuar modernizando la administración pública.

Automatizar los procesos, desarrollar prototipos, visualizar datos y fortalecer otras áreas de impacto tecnológico.

«Cada proyecto que se les asigne estará orientado a resolver problemas reales, mejorar servicios y fortalecer capacidades institucionales que construyan soluciones sostenibles alineadas con la Agenda Digital del Estado y con los principios de eficiencia, transparencia y accesibilidad” agregó Freund.

El Programa forma parte de lo que será el Centro de Excelencia Operacional (CEO) donde se articularan prácticas en busca impulsar resultados visibles alineados a la Agenda Digital del Estado y al compromiso de un servicio público más eficiente y confiable.