Juan María: “No me interesa ser parte del rebaño”

El actor y productor teatral Juan María Almonte evita las presiones y no es amante de complicarse la vida, prefiere lo sencillo. Ya ha confesado que le gusta comer debajo de una mata y que aunque en su carrera de actor ha logrado muchísimo, se considera un simple trabajador del arte, que hace lo que cree que debe hacer como ciudadano responsable y punto.

“El consumismo, el ser parte de un ganado, las modas, las apariencias, el figureo, la egomancia (como dice Odalis Pérez), no forman parte de mi personalidad. Y el qué dirán no me importa”, afirma al ser cuestionado de cómo evita hacer la vida social, si esta siempre es parte de su círculo.

Confiesa que tiene una hija y una nieta a las cuales ama con toda el alma. Con actuaciones recordadas y valoradas por el público y la crítica, Almonte dice que su personaje más memorable es el inolvidable Bakongo, el brujo y jefe tribal de la sección “El cazador y la selva”, del programa humorístico El Show de Luisito y Anthony transmitido a principio de los 90.

“Es un personaje que la gente me hace tenerlo permanentemente presente. Todos los días me encuentro con personas que me dicen: ‘usted me hizo feliz cuando yo era un niño’. Este personaje prendió en el público como muy pocos lo han logrado en nuestro medio y la gente se refiere a el como si aún estuviera vigente en la televisión”.

Recordando la frase del personaje que reza «Eso tiene cocorícamo”, dice que se pegó al extremo de pasar a formar parte del léxico dominicano. La psicóloga Nancy Álvarez la popularizó en Miami en su programa de televisión y el merenguero típico Francisco Ulloa creó y grabó un merengue con el mismo título.

El cine y sus avances

El veterano actor, que ha participado en unos 33 cortometrajes, largometrajes, documentales y telenovelas, además de numerosas obras de teatro, resalta los avances del cine de RD, agregando que algo que llama su atención es el interés de algunos jóvenes directores en construir una identidad cinematográfica local.

“Creo que deberían crearse políticas dirigidas a la captación de público. Algo que podría hacerse en ese sentido es, después de exhibidas las películas en las salas de cine, presentarlas en los salones de acto de las escuelas y en las salas de las alcaldías de todo el país, a precios módicos”.

Almonte mantiene la opinión de que el fuerte de los elencos en el cine dominicano lo constituyen los actores de teatro, aún en los casos en que no interpretan un personaje protagónico, pues muestran mayor capacidad de convocatoria de las emociones del público, captan más rápidamente las instrucciones de los directores y también más rápidamente las convierten en las correspondientes acciones, aportando confianza a los actores menos experimentados.

Una política de teatro

Sobre el teatro del país expresa que “es aún el teatro del área metropolitana de Santo Domingo y Santiago y alguito más por algún que otro lugar. Pero no existe en Gualey, Las Cañitas, Capotillo, Aguas Muertas, Jimaní, Elías Piña, Hondo Valle, Placer Bonito, Las Guáranas…En fin, es un teatro desde y para una élite. Algunos teatristas harán buchitos cuando lean esto, pero esa es la realidad.

No es una exageración decir que el 90 por ciento de las salas de teatro públicas y privadas de este país están en las zonas céntricas de Santo Domingo y Santiago. Y la mayor parte de la población de las restantes provincias, seguro que no han visto nunca una obra de teatro. Esto cambiaría si el congreso aprobara por fin una ley de teatro”.

Sobre sus proyectos

Juan María adelanta que está en la coordinación de la conmemoración del 35 aniversario de la película “Un Pasaje de Ida”, de Agliberto Meléndez; la cual es precursora del cine contemporáneo dominicano y la más premiada. Tiene proyectado hacer una gira nacional a partir de octubre del presente año, con su obra “Después del Carnaval” y pronto empezará a corregir su recién escrito primer guion de cine.