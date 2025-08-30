Nueva York.– El dominicano Juan Soto volvió a brillar en las Grandes Ligas al conectar dos cuadrangulares este sábado en el Citi Field, durante el segundo juego de la serie entre los New York Mets y los Miami Marlins. Con estos batazos, el jardinero alcanzó la marca de 35 jonrones en la presente temporada.

Con este desempeño, Soto ratifica su condición de líder ofensivo en la Liga Nacional. Al cierre de agosto, presenta una línea de .251 de promedio, 35 jonrones y más de 80 carreras impulsadas, ubicándose entre los mejores en OPS, cuadrangulares y remolcadas.

El toletero dominicano también ha alcanzado hitos históricos en 2025: el pasado 19 de junio conectó su imparable número 1,000, convirtiéndose en el único jugador de 26 años o menos en la historia de la MLB con más de 1,000 hits, 200 jonrones y 800 bases por bolas.