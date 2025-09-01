El jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, conecta un grand slam contra los Tigres de Detroit en la cuarta entrada durante un partido de béisbol el lunes 1 de septiembre de 2025 en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)

Nueva York. – El jardinero dominicano Juan Soto continúa encendido con el madero y este lunes disparó su jonrón número 36 de la campaña en la victoria de los Metros de Nueva York por 10-4 sobre los Tigres de Detroit.

Soto castigó la pelota con las bases llenas en la cuarta entrada, batazo que viró la pizarra 6-3 a favor de su equipo, luego de que Detroit dominara el encuentro 3-2 hasta ese momento.

Con este cuadrangular, el quisqueyano llegó a 90 carreras remolcadas en la temporada y mantiene un promedio de .257 en 483 turnos oficiales.

Juan Soto se proyecta a 40 jonrones, recuperando su ritmo ofensivo

Juan Soto, de los Mets de Nueva York, lanza su bate tras conectar un grand slam contra los Tigres de Detroit en la cuarta entrada durante un partido de béisbol de este lunes 1 de septiembre de 2025 en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)

A pesar de un inicio lento, Soto ha logrado recuperar su ritmo ofensivo y se proyecta hacia una temporada de 40 jonrones, consolidándose como una de las piezas claves en la alineación de los Metros.