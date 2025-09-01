El jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, conecta un grand slam contra los Tigres de Detroit en la cuarta entrada durante un partido de béisbol el lunes 1 de septiembre de 2025 en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)
Nueva York. – El jardinero dominicano Juan Soto continúa encendido con el madero y este lunes disparó su jonrón número 36 de la campaña en la victoria de los Metros de Nueva York por 10-4 sobre los Tigres de Detroit.
Soto castigó la pelota con las bases llenas en la cuarta entrada, batazo que viró la pizarra 6-3 a favor de su equipo, luego de que Detroit dominara el encuentro 3-2 hasta ese momento.
Con este cuadrangular, el quisqueyano llegó a 90 carreras remolcadas en la temporada y mantiene un promedio de .257 en 483 turnos oficiales.
Juan Soto se proyecta a 40 jonrones, recuperando su ritmo ofensivo
A pesar de un inicio lento, Soto ha logrado recuperar su ritmo ofensivo y se proyecta hacia una temporada de 40 jonrones, consolidándose como una de las piezas claves en la alineación de los Metros.