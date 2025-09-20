El jardinero dominicano Juan Soto volvió a dar de qué hablar ayer viernes en las Grandes Ligas, al robar su base número 34 de la temporada, una cifra que lo mantiene en la ruta hacia el codiciado club 40-40, reservado para los jugadores capaces de conectar al menos 40 jonrones y estafarse 40 bases en una misma campaña.

En la jornada, los New York Mets vencieron 12-6 a los Washington Nationals, en un duelo en el que Soto también conectó su cuadrangular número 42 del año, superando así su marca personal de 41 jonrones establecida en 2024 con los Yankees. El batazo viajó 419 pies y coronó un rally de seis carreras en la cuarta entrada.

Más allá del poder ofensivo, la temporada de Juan Soto está marcada por su versatilidad: supera las 100 carreras producidas y anotadas, ha recibido más de 100 bases por bolas, suma más de 30 robos y ya alcanzó los 42 vuelacercas, convirtiéndose en el primer jugador del siglo XXI con ese paquete estadístico.

A falta de poco más de una semana en el calendario regular, Soto mantiene viva la posibilidad de unirse al selecto grupo de peloteros que han alcanzado el 40-40, un logro que elevaría aún más su impacto histórico en el béisbol de Grandes Ligas.