Juan Soto, sin ser el más rápido se acerca al 40-30

The Athletic.- Tras robar una base en la derrota de los Mets ante los Rojos de Cincinnati el sábado, Soto se acerca a un hito que habría parecido improbable antes de la temporada: 30 bases robadas.
Con 19 juegos restantes en la temporada regular de los Mets, Soto acumula 29 robos. Su mejor marca personal anterior fue de 12, cifra que alcanzó en 2019 y 2023. Como era de esperar, Soto también ha conectado 38 jonrones.
Sorprendentemente, existe una gran posibilidad de que Soto se convierta en el primer jugador de esta temporada en registrar al menos 30 jonrones y 30 bases robadas, existiendo una creciente posibilidad de que se convierta en el primer jugador de esta temporada en registrar al menos 40 jonrones y 40 bases robadas.
Soto, de 26 años, está dominando una nueva parte de su juego (al tiempo que registra un OPS de .925): el arte de robar una base, siendo su velocidad de sprint, según Baseball Savant, 15% inferior de la MLB.
Otros jugadores que se acercan a las 30 bases robadas, como José Ramírez, Pete Crow-Armstrong de los Cachorros y Francisco Lindor de los Mets alcanzan velocidades de sprint de al menos 8,5 metros por segundo.