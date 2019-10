Santo Domingo.- El juez suplente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, confirmó en la audiencia de este jueves, que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) no ha sido demandada por el periodista y escritor Fausto Polanco, candidato presidencial de la Plancha Azul en las pasadas elecciones celebradas en el gremio el 29 de junio.

Así lo estableció el magistrado luego de que los abogados de la parte demandada han insistido, en que, acuden al tribunal en representación de Acroarte, lo que quedó claro que no es así, tras el juez pedirles las documentaciones que avalan sus argumentos, expedientes que no pudieron presentar, debido a que no existen.

Tras quedar al descubierto, la barra de la defensa, encabezada por el abogado que representa a los demandados, alegó que Polanco demandó a Acroarte.

“El demandante reclama a quien entienda debe hacerlo y eso es algo que ustedes deben entender. Si ellos no quisieron demandar a Acroarte ese es su derecho”, dijo en la audiencia el juez interino de la Primera Cámara Civil y Comercial de Distrito Nacional.

Polanco reiteró lo que ha planteado en más de una oportunidad en el sentido de que no existe proceso legal contra Acroarte, sino a dos miembros de la Junta Electoral, Carlos Cepeda Suriel y Maura Alcántara y a 8 miembros de la plancha que se benefició de la resolución del 8 de julio, que habilitó un voto nulo para declarar ganadora de manera fraudulenta a la Plancha Amarilla.

Teobaldo Durán, representante de Polanco, aclaró que como Acroarte no ha sido demandada, la institución no debe utilizar sus recursos económicos para pagos de abogados.

Fallará el martes 8

Este jueves se dio a conocer la audiencia de reapertura de los debates, que había ordenado el Juez, Jorge Luis Reyes Lara, de citar a la Junta de Elecciones de Acroarte.

En ese sentido, el juez aplazó la audiencia para el próximo martes 8 de octubre, a las 9:00 de la mañana, otorgando una última prórroga a las partes en conflictos y que el juez titular, Jorge Luis Reyes, sea quien conozca en fondo de la demanda.

Un elemento nuevo fue Estuardo Arias, miembro titular de la Junta de Elecciones, intervino de manera independiente, debido a que no se considera representado por la representación legal de esa junta.

“Nosotros vemos la decisión de Arias perfectamente correcta, y damos aquiescencia a su intervención, porque es una forma de él dar a conocer su disidencia de los demás miembros de la Junta de Elecciones”, expresó Durán.

En otro orden, Durán precisó que el juez que va a fallar el caso, conoce mucho del expediente, lo ha instruido y se dio cuenta que la junta como órgano podía en un momento determinado a invocar violación derechos constitucionales, y por eso ordenó que se citara.

“Ya cumplido eso entendemos que esta demanda va a ser fallada a nuestro favor, para que los que actualmente están dirigiendo ilegítimamente a Acroarte cesen de hacerle más daño a la institución”, expresó Durán.