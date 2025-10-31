Julia Fox genera polémica con su disfraz de Jackie Kennedy en Halloween

Nueva York.– El atuendo que Julia Fox eligió para la fiesta de Halloween The Cursed Amulet, celebrada el jueves 30 de octubre en Nueva York, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios.

La actriz y modelo estadounidense de 35 años decidió caracterizarse como Jackie Kennedy en uno de los momentos más trágicos de su vida: el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963.

La elección, que recreaba con detalle el icónico traje rosa de la exprimera dama, fue acompañada por un sombrero estilo pillbox, guantes blancos, una peluca negra corta y un bolso negro, pero lo que realmente encendió la polémica fueron las grandes salpicaduras rojas simulando sangre.

El gesto, según Fox, tenía una intención de protesta artística y política, pero muchos usuarios en redes calificaron el atuendo como insensible y de mal.

«Esto es perturbador», escribió un internauta citado por Page Six. Otro señaló: «La tragedia no es un disfraz. Insensible y de mal gusto«.

La elección tocaba fibras sensibles, pues el traje original de Jackie Kennedy Onassis quedó cubierto de sangre tras el magnicidio y nunca se cambió, permaneciendo preservado en los Archivos Nacionales de Estados Unidos desde 1964.

Una declaración que divide opiniones

Fox se defendió a través de Instagram, explicando que su caracterización no buscaba la provocación gratuita, sino que era un acto de resistencia y memoria histórica.

«La imagen del delicado traje rosa salpicado de sangre es una de las yuxtaposiciones más inquietantes de la historia moderna. Belleza y horror. Porte y devastación», escribió. Citando las palabras de Jackie, añadió: «Quiero que vean lo que han hecho», resaltando la valentía de la ex primera dama al no cambiarse de ropa tras el ataque, como un acto de duelo y protesta al mismo tiempo.

Más allá de la controversia, este episodio se suma a la reputación de Julia Fox como una figura mediática que no evita la polémica.



Desde su debut en Uncut Gems (2019), que le valió elogios y una nominación a los Gotham Awards, hasta sus estilismos arriesgados y declaraciones incendiarias en medios, la actriz ha construido una imagen de alguien que desafía convenciones y utiliza la moda como forma de expresión.

Con este Halloween, Fox volvió a generar titulares, recordando que la línea entre arte, política y espectáculo puede ser fina, y que cada gesto público de una celebridad puede transformarse en un debate sobre historia, memoria y sensibilidad social.