Santo Domingo.-Un hombre fue condenado a 20 años de prisión al por los jueces de la Sala Penal del Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste al resultar culpable de violar una niña de 9 años de edad.

Luego de conocer las múltiples pruebas aportadas por el Ministerio Público, el tribunal de ordenó la prisión tras estudiar las evidenccias por violación sexual contra una niña de 9 años de edad, en un hecho registrado en el municipio de Los Alcarrizos.

El imputado Ardo Anthonelly Mercado Hernández fue encontrado culpable de faltar a varias disposiciones del Código Penal Dominicano, según la decisión del acusación fundamentada en la investigación del procurador fiscal Joel Pinales, indica que la víctima narró de manera clara como el procesado cometió las acciones delictivas en repetidas ocasiones en su perjuicio.

El expediente también detalla que la niña fue sometida a una evaluación física, cuyo resultado certificó que fue violada sexualmente.

Durante el juicio, las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Sugely Valdez presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales con las cuales quedó destruida la presunción de inocencia del procesado Mercado Hernández.

El hombre, cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

El tribunal, compuesto por las juezas Ana Miledis Taveras, Leonarda Quezada y Clara Yoselin Rivera, envió al sentenciado a cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.