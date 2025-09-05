Justicia y abuso sexual: La necesidad de actuar rápido y con precisión

La Justicia tiene que actuar con rigidez, exactitud y rapidez en el cumplimiento de su ejercicio institucional, especialmente, en los procesos de abuso sexual, cuyos últimos casos tienen escenas horripilantes que han sacudido la conciencia nacional.

Este tipo de abuso daña la libertad sexual de la víctima, que puede causarle profundos daños emocionales. De acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría de la República, hasta el mes de julio se habían reportado 3,854 acciones de distintos delitos sexuales, de los cuales 681 son violaciones.

La mayoría de estas víctimas son mujeres y niñas, por lo que las autoridades tienen importantes desafíos para protegerlas para evitar que esas acciones se conviertan en una moda. No se puede permitir que los perpetradores de violaciones sexuales queden impunes, porque eso podría generar que las víctimas se abstengan de denunciar a los violadores por el estigma social que representa.

En el caso de violación de la joven de 21 años de Villa González, el Ministerio Público no requiere de un año para instrumentar el expediente contra los acusados, porque con el vídeo que circuló en las redes sociales la prueba es más que evidente.