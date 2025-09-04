No está en la sábana

El Comité Directivo de la Conferencia Nacional de Haití presentó una propuesta revolucionaria para una nueva Constitución, que contempla un cambio estructural en su sistema político.

Elaboraron un proyecto de constitución que es casi una copia de la Carta Magna dominicana. Sin embargo, como ocurre muchas veces, los técnicos olvidan que aunque compartimos la misma isla, la diferencia entre el oeste y el este, es prácticamente del cielo a la tierra.

Según la versión final del proyecto, Haití optaría por un modelo de gobierno sin primer ministro y con vicepresidente.

En la propuesta de la nueva Constitución haitiana el primer ministro queda excluido del sistema político y en cambio, establece que el Poder Ejecutivo lo ejercería el presidente de la República, asistido por un vicepresidente, varios ministros y/o secretarios de Estado.

Los teóricos de allá hablan como si realmente fueran un país, olvidando que se trata de un Estado fallido, sin instituciones, sin seguridad, con una capital bajo el control de pandillas y bandoleros, que asesinan, secuestran e intimidan a sus habitantes.