Justificación, un pretexto

Euclides Sánchez,

Exsenador de La Vega.-

La desconsideración que invoca para justificar su renuncia de Fuerza del Pueblo es vista como un pretexto. El mal trato no va con el estilo de Leonel Fernández, líder del partido. Cualquier diferencia que pudiera tener, lo que es normal en una organización, carecía de relevancia para la decisión que tomó.

Carlos Sánchez

Carlos Sánchez,

Diputado PLD.-

Aunque haya anticipado su salida del PLD, el momento que escogió para hacerlo no es precisamente el más adecuado. En medio de denuncias de transfunguismo su salida y la de otros dos miembros del Comité Central por lo menos generará conjeturas. No importa que por no estar obligados a permanecer en una organización la salida sea un derecho.

Encargado de negocios de Estados Unidos, Robert W. Thomas

Robert Thomas,

Encargado negocios EE. UU.-

En el tiempo que lleva en el país ha sabido cumplir su misión diplomática. Como el presidente Joe Biden no ha nombrado embajador aquí le ha correspondido desempeñar esas funciones. Al anunciar su partida dice que extrañará a este país. Y probablemente en este país también lo extrañarán por sus buenas maneras.

