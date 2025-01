Las redes sociales han cambiado la forma de comunicarse. Han acercado a aquellos seres queridos que están lejos, y recuperar viejas amistades, pero también han tenido un efecto significativo en las relaciones de pareja, pues ha habido un incremento exponencial de los problemas derivados del uso de las redes sociales (RR.SS).

Según un estudio publicado en Cyber Psychology and Behaviour Journal, desde el surgimiento de Facebook hasta el 2019, alrededor de 28 millones de divorcios habían registrado en el mundo asociados a problemas por su uso.

Doctora Ana Simó

Un “Me gusta”, un comentario, y el uso excesivo de las redes, pueden potenciar en la pareja inseguridad y desconfianza, provocando con el transcurso del tiempo la ruptura de un vínculo que parecía sólido.

Para la doctora Ana Simó, terapeuta de pareja y sexóloga, esta “es una de las grandes problemáticas hoy en día, pues le quitamos tiempo a la relación por estar frente a una pantalla y esto se convierte en un círculo vicioso que desgasta, desilusiona y enfría”.

Te recomendamos leer: Adicción a redes sociales: Impacto en niños y jóvenes según expertos

Asimismo, la especialista destacó que las constantes publicaciones de la relación “puede afectar de forma negativa pues muchos se dejan presionar por los seguidores y entienden que deben hacerlos partícipe de cada una de las decisiones tomadas por lo que esto seguidores ve reflejado en la misma dinámica y si la pareja no sabe lidiar con crisis le afectará en su manejo dentro de lo que es la intimidad, comenzarán a llevarse de terceros, colapsarán ante las presiones, del que dirán”.

¿Pero tiene ventajas, verdad?

Según la doctora no hay ventajas en las redes sociales cuando se trata de vida de pareja. “Las mismas se nutren en intimidad no en la exposición”, por lo que para lograr mantener una relación saludable en la era de las redes sociales, éstas no deben exponerse.

“No está mal que quizás de vez en cuando puedan subir una foto, pero no en el día a día. Lo que pase en sus vidas solo le compete a ustedes y si hacen partícipe a los demás eso les da el derecho a ellos de opinar y de agredir”, afirmó la directora del Centro Vida y Familia.

Relación sana y equilibrada

La doctora Ana Simó considera que el tiempo de pareja no debe ser negociable.

“Aquellas cosas que se van a publicar deben ser consensuadas, estar de acuerdo en que las redes no es una realidad, no darle cabida a nuevas amistades por esas vías. Poner las reglas claras de su uso y de lo que ambos entienden como infidelidad cibernética para que no aleguemos ignorancia”, dijo.