Reino Unido.- El rapero estadounidense Kanye West, de 48 años, tendrá prohibido entrar al Reino Unido, según informó la BBC citando fuentes del Ministerio del Interior.

La decisión se produce luego de que el artista solicitara un visado el pasado lunes, el cual fue rechazado bajo el argumento de que “su presencia no sería en interés público”, debido a sus declaraciones antisemitas en los últimos años.

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El rapero, también conocido como Ye, había manifestado recientemente en una columna publicada en el diario The Wall Street Journal su disposición a reunirse con miembros de la comunidad judía británica. La controversia también impactó al Wireless Festival, uno de los eventos de música urbana más importantes del país. La empresa Pepsi anunció la retirada de su patrocinio tras la confirmación de West como artista principal en las tres noches del festival, programadas del 10 al 12 de julio.

Festival cancelado tras prohibición a Kanye West

Los organizadores del Wireless Festival, donde el rapero Kanye West tenía previsto ofrecer tres conciertos entre el 10 y el 12 de julio, confirmaron la cancelación del evento luego de que el artista no pudiera ingresar al Reino Unido.

«Como resultado de que el Ministerio de Interior prohibió su entrada, el Wireless Festival se ha visto obligado a la cancelación del mismo», indicaron los organizadores a través de Instagram.

El anuncio de su participación ya había generado indignación. El primer ministro británico, Keir Starmer, reaccionó en la red social X afirmando que:

«Kanye West nunca debió haber sido invitado a encabezar el festival Wireless. Este gobierno se mantiene firmemente junto a la comunidad judía».

Asimismo, añadió:

«No dejaremos de luchar para enfrentar y derrotar el veneno del antisemitismo. Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores». Te podria interesar: Roban a Cardi B: ¡la rapera sufre fraude de casi 70 mil dólares! Varios patrocinadores, entre ellos Pepsi y Diageo, ya habían anunciado su retirada del evento en medio de la polémica. La decisión de prohibir la entrada del artista se produce en un contexto de creciente preocupación en la comunidad judía británica. Semanas antes, un incendio afectó cuatro ambulancias pertenecientes a esta comunidad junto a una sinagoga en Londres. Además, el 2 de octubre de 2025 se registró un ataque contra una sinagoga en Mánchester, en el que murieron dos personas y otras tres resultaron gravemente heridas.

En los últimos años, West quien ahora se hace llamar Ye ha perdido seguidores y contratos comerciales tras emitir declaraciones antisemitas y racistas. En 2023 llegó a afirmar: «Veo cosas buenas en Hitler. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis».

En mayo de 2025 lanzó un tema titulado «Heil Hitler» , coincidiendo con el 80º aniversario del fin de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

«No pido ni compasión ni trato de favor, aunque aspiro a merecer su perdón», escribió el artista, quien ha atribuido sus declaraciones a su trastorno bipolar.