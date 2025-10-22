Yailin sobre el odio en redes: “Gracias a eso soy más fuerte”

La artista urbana dominicana Yailin ‘La Más Viral’ participó el martes en el panel “El Ascenso Global” durante la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, donde compartió su experiencia en la industria musical, el impacto de las redes sociales en su carrera y la importancia de la unión entre mujeres en el mundo artístico.

Acompañada por las cantantes Silvana Estrada (México), Yami Safdie (Argentina), Elsa Taubert (Colombia) y Aitana (España), Yailin habló sobre su crecimiento como artista, su proceso creativo y los desafíos que ha enfrentado en su carrera.

La intérprete de “Bing Bong”, tema con el que logró posicionarse como Artista Latina en Ascenso en marzo y acumular cuatro entradas en los listados de Billboard durante el año, reveló que el funk brasileño fue clave para encontrar su identidad musical. “Ahí supe que me había encontrado y que había comenzado mi carrera”, expresó.

“Cuando salgo con mis amigas a discotecas o cualquier lado me gusta estar escuchando para recrear. Me gusta hacer cosas que nunca he hecho, ligar pistas y ver qué sale”, explicó sobre su proceso creativo.

(i-d) Las cantantes Aitana, Yami Safdie, Silvana Estrada, Yailín y Ela Taubert posan durante el segundo día de la Semana de la Música Latina de Billboard, este 21 de octubre de 2025, en el teatro The Fillmore de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/Pedro Pablo Cortés

Odio

Al referirse al odio que ha recibido en redes sociales, Yailin no dudó en mostrarse vulnerable.

“Creo que me hicieron un hate que no merecía, pero gracias a eso soy más fuerte. Estoy aquí, luchando por mi hija, trabajando para mis fanes y transmitiéndoles música alegre”, afirmó, recibiendo aplausos del público.

Consejo

La artista también aprovechó el espacio para enviar un mensaje a las nuevas generaciones de artistas.

Puedes leer: Yailin La Más Viral llora de alegría tras su nominación en Premios Billboard de la Música Latina 2025

“Yo fui muy juzgada. Mucha gente me dijo que no podía, que qué yo estaba haciendo. Fui juzgada muchísimas veces y por creer en mí, mira todo lo que he logrado. Como una mujer, porque yo soy súper luchadora”, dijo.

“Confiar en ellos mismos y en Dios, porque sin Dios tú no eres absolutamente nadie”, agregó con firmeza.

Las cantantes Aitana (i-arriba), Ela Taubert (-arriba), Yami Safdie (i-abajo), Silvana Estrada (c-abajo) y Yailín hablan durante el segundo día de la Semana de la Música Latina de Billboard, en el teatro The Fillmore de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/Pedro Pablo Cortés

Unión

Yailin hizo un llamado a la unión entre mujeres dentro de la industria musical. “Yo diría que las mujeres se unieran, que dejaran esa rivalidad. Nadie es mejor que nadie, y si nos uniéramos todas, la industria de las mujeres sería diferente”.