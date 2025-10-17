Kiko El Crazy y Good Gasolina lanzan nuevo sencillo ‘Gano’

Santo Domingo, R.D. — La escena urbana dominicana suma un nuevo himno con el lanzamiento de “Gano”, el más reciente sencillo del artista Kiko El Crazy en colaboración con Good Gasolina, un proyecto cultural que impulsa la música y la identidad latina a nivel global.

La canción, cargada de energía y actitud ganadora, transmite un poderoso mensaje de triunfo personal y colectivo con la frase central: “Siempre gano”.

“Gano” fusiona el estilo irreverente de Kiko con la visión innovadora de Good Gasolina, que funciona como un sello musical y plataforma cultural. La producción estuvo a cargo de un equipo internacional de alto nivel encabezado por FKi 1st, Tank y Rick Diezel, quienes combinaron ritmos urbanos con influencias globales para crear un sonido fresco y explosivo.

El video oficial, dirigido por el reconocido cineasta Richard Cordones, captura visualmente la esencia de la canción: color, energía, actitud y celebración.

Más allá de un lanzamiento musical, este proyecto reafirma el compromiso de Good Gasolina con la expansión de la cultura latina a través de la música, la moda, la gastronomía y los medios. Su propuesta busca transformar la creatividad en impacto económico y social, conectando talento emergente con audiencias globales y marcas aliadas.

“Gano” marca así una nueva etapa para la música urbana dominicana, proyectando su autenticidad a escenarios internacionales y consolidando a Kiko El Crazy como uno de los artistas más influyentes de la nueva generación.