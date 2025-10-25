Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que, en el marco de la Operación “Garantía de Paz 2.0”, fue detenido la madrugada de este sábado el artista urbano José Alberto Rojas Peralta, conocido como “Kiko El Crazy”, por su participación en un incidente de alteración del orden público en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

Según el reporte preliminar, el accionar del artista es reincidente y violatorio de las disposiciones emitidas por el Gobierno y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante el paso de la Tormenta Tropical Melissa por el país.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 03:00 de la madrugada, cuando agentes policiales que realizaban labores preventivas en la calle 14 de Los Mina detectaron una aglomeración considerable de personas, incluyendo menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.

De acuerdo con las informaciones recopiladas, la concentración había sido convocada por Rojas Peralta con el supuesto objetivo de grabar un video musical, sin contar con los permisos correspondientes ni respetar las restricciones vigentes.

Durante la intervención, varios de los presentes reaccionaron de manera agresiva, lanzando piedras y botellas contra la patrulla policial, poniendo en riesgo la integridad de los agentes y provocando una grave alteración del orden público.

El artista fue detenido y trasladado a la dotación policial del ensanche Felicidad para los fines legales correspondientes, bajo la supervisión del Ministerio Público.

Cabe destacar que el pasado 23 de octubre de 2025, Rojas Peralta había protagonizado un evento similar de carácter clandestino en el mismo sector, desafiando las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades, evidenciando su conducta reincidente y contraria a la convivencia pacífica.