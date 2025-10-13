Página Dos El semáforo

Kim Jong-un desafía a Occidente con nuevo misil intercontinental

Kim Jong Un (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Kim Jong-un
Presidente Corea del Norte

La exhibición del nuevo misil intercontinental, capaz de alcanzar a Estados Unidos, es otra de sus provocaciones a occidente, y, por ende, a la paz y la seguridad. Se han tornado frecuentes los ensayos bélicos o las demostraciones militares cada vez que surge algún atisbo para bajar las tensiones que perturban al planeta.

José Jeri
Presidente de Perú

Evitar que el país se hunda en la inestabilidad y el caos antes de las elecciones de abril próximo es uno de sus principales retos al sustituir a la presidenta Dina Boluarte. Aunque ha encontrado un importante respaldo dentro y fuera de Perú, la creciente ola de violencia y la crisis política representan dos grandes obstáculos para su gestión.

Yudelina Mejía
Pesista

Con la medalla de oro que ganó en el Campeonato Mundial de Pesas, en Noruega, no solo escribió su propia historia, sino que puso en alto el nombre de República Dominicana en competencias internacionales. Es la primera pesista nacional en alcanzar una presea dorada en un torneo mundial.

