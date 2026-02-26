Kim Jong-un

Presidente Corea del Norte

Nadie lo detiene en su carrera armamentista. Ahora ha presentado un lanzamisiles capaz de disparar ojivas nucleares. Tratándose de un aliado a China no solo parece que le da lo mismo, sino que lo estimula. Con un mundo cada vez más cerca de un polvorín los expertos dicen que su sistema es apropiado para cumplir una misión estratégica.

Julio Iglesias

Cantante español

Con la demanda por difamación e injuria contra la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, reabre el proceso sobre los supuestos abusos de género interpuesto por dos antiguas empleadas suyas. Tiene derecho a defender su honor, como alega, pero con el recurso no deja de batir un caso que podría perjudicar mucho su imagen.

Puedes leer: Kim Jong-un anuncia política dual: más armas nucleares y modernización convencional

Ana Luisa Rosario de la Rosa

Víctima violencia machista

Su muerte engrosa a los 52 años la oprobiosa lista de mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Trató de escapar de su verdugo refugiándose en la casa de una vecina en el barrio Primaveral, Villa Mella, pero él, de quien se dijo estaba separada, la encontró y la mató de una estocada.