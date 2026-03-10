Kim supervisa más lanzamiento de misiles entre ejercicios militares de Seúl y Washington

Redacción.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó un lanzamiento de prueba de misiles de crucero, según informó este miércoles la agencia estatal KCNA, entre los ejercicios militares conjuntos en curso de Corea del Sur y Estados Unidos, unas maniobras que Pionyang considera ensayos para invadir su territorio.

La prueba, realizada el martes, tuvo como objetivo «evaluar la confiabilidad del sistema nacional de control integrado de armas estratégicas y los sistemas de detección y armas» del destructor Choe Hyon, así como verificar la efectividad del sistema de combate integrado, dijo Kim Jong-un según la agencia.

Los misiles fueron lanzados simultáneamente sobre el mar Amarillo antes de impactar en objetivos insulares designados. Apenas el jueves de la semana pasada, Kim también supervisó una prueba similar.

El ensayo se produce en paralelo al ejercicio Freedom Shield, que Corea del Sur y EE.UU. iniciaron el lunes y que se desarrollará hasta el 19 de marzo con la participación de unos 18.000 efectivos.

Seúl y Washington sostienen que estas maniobras anuales tienen carácter defensivo y buscan mejorar la preparación operativa conjunta mediante entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo.

Pionyang, sin embargo, las ha denunciado como un ensayo de invasión. La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, advirtió el martes, en un comunicado, que estos ejercicios podrían acarrear «consecuencias terribles».

Reacciones y advertencias

Durante la prueba de este miércoles, el mandatario Kim destacó que la disuasión nuclear del país se está integrando de forma cada vez más sofisticada en su sistema operativo militar y dio instrucciones para revisar el diseño de futuros destructores, reforzar sus capacidades de ataque estratégico e incorporar nuevos sistemas de armas.

La KCNA volvió a describir los proyectiles como «estratégicos», en un indicio de que podrían ser capaces de transportar ojivas nucleares.

Kim también pidió acelerar la construcción de otro destructor para completarlo antes del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, que se celebra en octubre.

El Choe Hyon y el Kang Kon, ambos destructores de 5.000 toneladas, fueron presentados en abril y junio del año pasado, respectivamente.

Presencia de Kim Ju-ae

En las imágenes difundidas por KCNA sobre la prueba más reciente, aparece la hija adolescente del líder, que se cree podría llamarse Kim Ju-ae o Kim Ju-hae y tener unos 13 años. La presencia de Ju-ae en eventos clave ha generado especulaciones entre los servicios de inteligencia surcoreanos de que podría ser la sucesora de su padre.