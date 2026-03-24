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KW Dominicana destaca crecimiento del interés inmobiliario desde Estados Unidos

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KW Dominicana destaca crecimiento del interés inmobiliario desde Estados Unidos

El gerente general de la prestigiosa “Inmobiliaria KW Dominicana”, subsidiaria de “KW Inmobiliaria de los Estados Unidos”, con oficinas en múltiples estados del territorio estadounidense y en 56 países, valora la inversión que hicieron cientos de dominicanos para adquirir propiedades durante la 3ra Feria Inmobiliaria del Banreservas, celebrada la semana pasada en NYC y Lawrence, Massachusetts.

Víctor Villanueva sostuvo que llevan dos años consecutivos participando en el evento, recibiendo a decenas de quisqueyanos que buscan adquirir sus propiedades en la República Dominicana.

Afirmó que “KW Dominicana”, por su experiencia, ofrece seguridad y confianza a los compradores en los diferentes proyectos que maneja a nivel nacional, abarcando toda la gama de inmuebles; económicos, comerciales y directos.

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“Esa muestra de nuestros connacionales, de tener presente 24/7 su país, visitándolo, comprando propiedades, enviando remesas y cargamento de comida, entre otras cosas, es algo para tener más en cuenta y reconocerlos, sin importar en el gobierno que sea, ya que son un factor determinante para el desarrollo del país caribeño”.

Villanueva señaló que aquellos dominicanos que, por una u otra razón, no pudieron acudir al evento, pueden visitar sus oficinas en la calle Eugenio Deschamps No. 59, en el sector La Castellana, DN, y pueden contactar a sus ejecutivos al (809) 999-2586.

TEMAS: #Confianza#feria#Inmobiliaria#KW Dominicana#Lawrence
Ramon Mercedes

Ramon Mercedes