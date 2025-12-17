El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la presentación del calendario de partidos para el Mundial 2026 en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chris Carlson)

Manchester, Inglaterra. — La FIFA confirmó este miércoles que el campeón de la Copa Mundial 2026 recibirá un premio de 50 millones de dólares, como parte de un fondo total de 655 millones, la mayor bolsa económica en la historia del torneo, en medio de críticas y protestas por el alto costo de las entradas.

El monto aumentó con respecto a los 42 millones que Argentina embolsó en 2022 y los 38 millones obtenidos por Francia en 2018. Sin embargo, sigue siendo menos de la mitad de lo que recibió Chelsea en el mucho menos publicitado Mundial de Clubes a principios de este año.

La FIFA dijo que el fondo total de premios para el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, será de 655 millones de dólares, un aumento del 50% en comparación con la edición anterior en Qatar.

El total de 2026 será casi seis veces los 110 millones en premios para el Mundial femenina de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. En 2023, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estableció un objetivo de igualdad de premios para hombres y mujeres en sus próximos mundiales — el próximo torneo femenino está programado para 2027 en Brasil.

El Mundial de Clubes, que se expandió de manera controvertida de siete equipos a 32 y se insertó en el calendario internacional, tuvo un fondo total de premios de 1.000 millones. El premio máximo para el campeón Chelsea llegó a los 125 millones para un torneo que enfrentó una fuerte resistencia de jugadores y ligas y atrajo escasas multitudes para algunos partidos.

Chelsea se consagró campeón en el Mundial de Clubes, también realizado en Estados Unidos.

La FIFA tiene un modelo de distribución diferente para los dos torneos, con la disparidad en el dinero de los premios reflejando factores como los clubes que manejan costos mucho más altos en concepto de salarios que los equipos nacionales.

Más allá del dinero de los premios, se destinan fondos adicionales al desarrollo del fútbol a nivel mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la Copa Mundial sería «innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad global del fútbol».

En Europa, la Liga de Campeones también tiene un premio mayor mucho más grande que la Eurocopa para selecciones nacionales. Las ganancias máximas para la Eurocopa del año pasado fueron de 28,5 millones de euros (33,5 millones).

El Real Madrid recibió alrededor de 154 millones por ganar la Liga de Campeones en el mismo año. Ambas competiciones son organizadas por el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA.

La FIFA aprobó el dinero de los premios para cada ronda del Mundial en una reunión de su consejo en Doha. En marzo proyectó ingresos para su ciclo actual de cuatro años hasta 2026 de 13.000 millones, frente a los 7.500 millones para 2019-22.

El presidente Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Stephanie Scarbrough, Pool)

El subcampeón recibirá 33 millones, con 29 millones y 27 millones para los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El premio más bajo será de 9 millones y las 48 naciones participantes recibirán 1,5 millones para cubrir lo que FIFA describe como «costos de preparación».

La FIFA dijo que, en total, se distribuirán 727 millones a las federaciones de fútbol participantes.

No se sabe cómo cada nación distribuirá el dinero, pero en el último Mundial el diario deportivo francés L’Equipe informó que los jugadores de Francia recibirían un bono de 586.000 dólares por parte de su federación si ganaban el trofeo. Francia fue finalmente vencida por Argentina en la final.