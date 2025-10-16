En el municipio de Tenares, la ADP paralizó la docencia por 48 horas.

TENARES.- La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en este municipio de la provincia Hermanas Mirabal paralizó hoy la docencia por 48 horas en 44 escuelas, en reclamo de la reparación de las aulas dañadas y el nombramiento de nuevos maestros.

La entidad anunció, también, “el recorte de los horarios de clases en todo los planteles educativos de Tenares”.

Emmanuel Hernández, presidente del gremio, aseguró que esas reivindicaciones fueron pactadas con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

El dirigente magisterial amenazó con extender la protesta a 72 horas, a partir de la próxima semana y paralizar todos los planteles de la región nordeste del país, si las autoridades no atienden sus reclamos.

ADP paraliza la docencia por 48 horas en Tenares exigiendo reparación de aulas y nuevos maestros

“No hay forma posible de llegar a un acuerdo serio con las autoridades locales y nacionales porque en varias ocasiones nos hemos sentado en la mesa del diálogo, en donde nos prometen solucionar los graves problemas que enfrenta el sector en este municipio”, expresó Hernández.

Agregó que “hasta la fecha, las autoridades se han mostrado incompetentes para buscar una salida pertinente al conflicto”.

Los reclamos

Entre los reclamos de la ADP en este municipio figura la terminación de la construcción del liceo del distrito municipal de Blanco y de la escuela José Polanco, en la comunidad de La Penda.

Igualmente, la reconstrucción de la verja perimetral de la escuela Félix María Alvarado, en la comunidad de La Jaiba y la intervención de la escuela Ramona Vargas Díaz, en Los Cacaos.

Aseguró que en la escuela Ramona Vargas Díaz no funcionan los baños ni la plomería.

Exige, además, el remozamiento del centro Eduardo García, en la comunidad Loma Azul y la terminación del bajo techo del liceo Regino Camilo.

Hernández aseguró que las autoridades paralizaron obras que tienen hasta 11 años en construcción.

Nuevos maestros

Sobre el nombramiento de nuevos maestros, Hernández dijo que éstos se encuentran en el banco de elegibles del Ministerio de Educación, pero las autoridades no han formalizado su ingreso al sistema docente.

Dijo que algunos maestros están pendientes de traslados a otros plantes, pero las autoridades retrasan esos cambios.

El dirigente magisterial se quejó de la mala relación entre la ADP, los educadores públicos y las autoridades del Ministerio de Educación en Tenares.

“La mala comunicación que hay con la directora del distrito no permite que uno trabaje en ningún sentido”, dijo.

“No hay forma posible de diálogo con las autoridades locales, ni de mesas de trabajo que arrojen resultados en favor de las reivindicaciones que demandamos como gremio”, siguió diciendo, en el primer día.

Mala comunicación

Emmanuel Hernández, presidente de la filial de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal, atribuyó los problemas que presenta el sistema educativo público en esa demarcación a la mala relaciomes entre las autoridades locales del Ministerio de Educación y el gremio de maestros. “La mala comunicación que hay con la directora del distrito no permite que uno trabaje en ningún sentido”, expresó el dirigente magisterial.