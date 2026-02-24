La canción oficial de las elecciones de Perú desata críticas, memes y burlas en las redes

Lima.- El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) lanzó la canción oficial de las elecciones generales, denominada ‘Un voto de esperanza‘, que generó en redes tanto burlas y memes como críticas, al ser señalada de ir supuestamente en contra de la neutralidad electoral, ya que la letra anima a «no votar por costumbre».

Una docena de jóvenes bailarines presentaron este lunes la canción en una interpretación teatralizada en la propia sede del JNE como «un símbolo de las elecciones generales», según anunció la institución electoral, al apuntar que el tema está compuesto por Juan Carlos Fernández e interpretado por Erich Vladimir García.

«No votes por costumbre, ni por lo que suena fuerte, piensa en el mañana, piensa en tu familia», reza el estribillo de la animada canción.

Añade que «tus elecciones importan, no lo olvides jamás, cuando eliges informado haces historia de verdad, tu voz vale, tu voto cuenta, es momento de decidir con conciencia y respeto. El futuro empieza aquí»

«No creas todo lo que ves, todo queremos la verdad, cada paso cuenta, cada decisión pesa cuando eliges informado el país progresa«, dice la letra.

Reacciones y críticas en redes sociales

Al escuchar esto, numerosos usuarios en redes lo interpretaron a no votar por partidos tradicionales dentro de la política peruana.

«¿Desde cuándo el JNE te dice por quién no votar? Si esto no es injerencia o una vulneración a la neutralidad electoral, ¿qué es?», indicó un usuario en la red social X, donde la canción acumula numerosos mensajes negativos.

Las críticas se repiten porque este mensaje del JNE supuestamente quiere dirigir al electorado, pero también hay otros argumentos como que esta iniciativa «es una pérdida de tiempo y recursos», pues no es necesaria una canción para las elecciones como si estas fueran «un Mundial de fútbol«.

También hay espacio para comentarios que se burlan de la coreografía y que usuarios han definido como una muestra que «Perú es un meme«.

«Y después me critican cuando digo que mi país es un manicomio», decía en X la periodista Rosa María Palacios, con más de 3 millones de seguidores en esta red social, al compartir el vídeo de la canción.

«Mi plata… mis impuestos… mis risas», comentó el crítico gastronómico y presentador de televisión Javier Masías, mientras otra usuaria señalaba que Perú es como un capítulo de la serie ‘The Office‘ pero hecho país.