Cambio en La Casa de Alofoke 2: Nuevos inquilinos llegan tras eliminación

La creadora de contenido Dianabel Gómez y el humorista JD con su Flow fueron eliminados la noche del miércoles de La Casa de Alofoke 2 tras perder una encuesta en YouTube sobre su permanencia en el reality show.

A su salida, sus compañeros se despidieron con palabras de aliento y comentándoles de las posibles razones por las que fueron eliminados.

Sin embargo, no tardaron en ocupar sus vacantes: se integraron como nuevos habitantes el cantante Johan Manuel Nova, conocido artísticamente como El Sujeto Oro 24, y la creadora de contenido Mary Esther Rodríguez, mejor conocida como Mami Jordan.

Sujeto Oro junto a La Fruta Mami Jordan

De inmediato se integraron con buena actitud en la dinámica de la casa y, entre risas, manifestaron su disposición de usar el “Uki Uki Room”.

Recientemente las influencers Melina Rodríguez y Julissa Gutiérrez (Magalys) quedaron eliminadas por votación del público, mientras que el estilista Luis Santana fue expulsado tras ser señalado de incentivar el altercado entre la exponente urbana La Perversa y la influencer colombiana Karol Alcendra, conocida como Karola.

Melina Rodríguez (Eliminada) Julissa Gutiérrez, conocida como Magalys (Eliminada) Luis Santana (Eliminado) Dianabel Gómez (Eliminada) JD con su Flow (Eliminado)

Halloween

Santiago Matías, creador de La Casa de Alofoke, anunció este jueves en X que el viernes 31 de octubre celebrarán una fiesta de Halloween en el reality show.

El empresario adelantó que el evento tendrá una presentación artística en vivo con un cantante internacional.