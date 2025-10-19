La condecoración a Frank Rainieri y su impacto en el desarrollo turístico

La condecoración del presidente Luis Abinader al empresario Frank Rainieri con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado Gran Cruz, Placa de Plata, transmite el auspicioso mensaje de que la trayectoria y los aportes no pasan inadvertidos.

Rainieri no solo ha sido uno de los grandes pioneros de la modernización de la industria turística, convirtiendo al grupo Punta Cana, en referente nacional e internacional, sino un incansable propulsor del desarrollo del país.

Rainieri, como dijo el canciller Roberto Álvarez, apostó por una visión de largo plazo cuando Punta Cana “era solo una finca de cocoteros en una zona remota del Este”. Los resultados en empleo, generación de divisas e imagen internacional no son los únicos, pero más que suficientes para sustentar la condecoración a Rainieri con la principal distinción que otorga el Estado dominicano.