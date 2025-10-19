La condecoración a Frank Rainieri y su impacto en el desarrollo turístico

La condecoración del presidente Luis Abinader al empresario Frank Rainieri con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado Gran Cruz, Placa de Plata, transmite el auspicioso mensaje de que la trayectoria y los aportes no pasan inadvertidos.
Rainieri no solo ha sido uno de los grandes pioneros de la modernización de la industria turística, convirtiendo al grupo Punta Cana, en referente nacional e internacional, sino un incansable propulsor del desarrollo del país.
Puedes leer: Cecanot desmiente crisis administrativa y financiera