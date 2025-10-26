Chauncey Billups, entrenador NBA.

Su detención por formar parte de una supuesta red de apuestas ilegales ha sacudido los cimientos no solo de la NBA, sino del deporte profesional.

Su caso es un espejo en el que tienen que verse jugadores, entrenadores y hasta ejecutivos de equipos. Con él fueron detenidos otros con relación a las apuestas ilícitas.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva EFE/Andre Borges

Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

No es criticable que desde ya deje ver sus intenciones de optar por otro periodo en las elecciones de 2026.

Peor sería que las ocultara. Pero ante la crisis que sortea su país, sobre todo después del incremento de los aranceles a Estados Unidos dispuestos por Donald Trump sabe que debe evitar percances.

David Jones-García

David Jones García, baloncestista NBA.

Su debut en la NBA con Santo Antonio Spurs es otro peldaño que escala el bien cotizado talento criollo en el baloncesto profesional estadounidense.

De la misma forma que otros 11 compatriotas han estampado sus huellas también a él, a sus 23 años de edad, se le abren las puertas para demostrar sus destrezas.