La Digesett sin pitos

La decisión de Contrataciones Públicas de suspender la licitación convocada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), para la compra de 2,894 pitos con cadenas y porta pito, contribuye sin dudas a transparentar un proceso que se tornaba ruidoso por un monto de 5 millones 634 mil pesos, por lo que cada pito le costaría a los contribuyentes RD$1,947.

De acuerdo a Contrataciones Públicas, el monitoreo preventivo determinó que la Digesett no presentó la documentación que justifica la necesidad de la compra, el análisis de mercado ni los costos de referencia, por lo que esas omisiones constituyen una violación al artículo 66 del Reglamento 416-23 de aplicación de la Ley 340-06, que establece que todo proceso debe estar sustentado en estudios previos.

La suspensión de la licitación procuraba no prolongar en el tiempo una situación irregular que afectaría los intereses de los oferentes, explicó Contrataciones Públicas.

En torno a la necesidad de adquirir ese lote de pitos, la Digesett dijo que constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito, ya que permite “realizar señales sonoras claras y efectivas” durante el ordenamiento vehicular, la gestión de la circulación y la prevención de accidentes”.

No se objeta la utilidad de ese disminuto, pero sonoro instrumento, lo que desde aquí solicitamos es que se haga con transparencia el proceso de licitación, escogencia del suplidor, calidad y precio del producto.