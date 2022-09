La dupla detrás de la obra CLÚ

Santo Domingo.- Jean Villanueva y Rosa Aurora trabajan juntos desde hace algunos años en las tablas, el teatro los unió como compañeros y amigos y hoy día además de la amistad, lo une en trabajo como productores, emprendiendo su primer proyecto juntos con la obra de teatro CLÚ, que se está presentando desde anoche y hasta el 4 de septiembre en la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes.

Obra CLÚ

Jean comenta que hacía tiempo tenía deseos de producir, que la espinita de la curiosidad la tenía encendida, ideas escritas en papel por materializar y otras que todavía le daban vueltas en la cabeza.

Siempre en cada producción que participaba como actor, ponía su imaginación a volar y pensaba en cuando iba él a estar tras su propio proyecto.

“Cuando Rosa Aurora me dijo «¿Te atreves a producir algo conmigo?» No lo pensé dos veces y me lancé.

Clu está inspirada en el clásico juego de mesa y muestra a un grupo de personas que están siendo chantajeadas por sus reputaciones cuestionables y vidas turbias.

El elenco está compuesto por Gabi Desangles, Gracielina Olivero, Miguel Lendor (Papachin), Liondy Ozoria, Chabela Estrellade Bisonó, Estefany Piña, Rosmery Herrand, entre otros.