Ginebra, Suiza.— Tras la reacción negativa generada a nivel mundial, la FIFA decidió reducir el precio de algunas entradas para el Mundial 2026, dirigidas a los hinchas más fieles de las selecciones ya clasificadas, una medida que permitirá a ciertos aficionados adquirir boletos para la final por 60 dólares, muy por debajo de los 4.185 dólares que se habían establecido inicialmente.

Fue una inusual marcha atrás por parte del ente rector de fútbol y su presidente Gianni Infantino después de absorber oleadas de críticas por sus planes del Mundial, incluidos los precios elevados y acercarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El número de entradas de 60 para los partidos probablemente será de 400 a 750 por equipo, en lo que FIFA ahora llama una categoría de precio de “grada básica». El Mundial se disputará en 16 ciudades, incluidos 11 estadios de la NFL en Estados Unidos, además de dos recintos en Canadá y tres en México.

La FIFA no especificó exactamente por qué cambió tan drásticamente de estrategia, pero dijo que los precios más bajos “pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo».

también te puede interesar:

Las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados “más fieles” que han asistido a partidos anteriores ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

Sin embargo, el grupo Football Supporters Europe, que representa a grupos de aficionados de base, dijo que la limitada reducción de precios era “una táctica de apaciguamiento debido a la reacción negativa global”.

“Esto muestra que la política de entradas de FIFA no está grabada en piedra, se decidió apresuradamente y sin la debida consulta”, dijo el grupo en un comunicado.

El Mundial en América del Norte será la primera edición que contará con 48 equipos —en lugar de 32— y se espera que genere al menos 10,000 millones en ingresos para FIFA. Sin embargo, hinchas de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada al ver los planes de venta de entradas de la FIFA que no ofrecían a los equipos participantes entradas en la categoría de precio más bajo.

A pesar de la protesta por los precios, la FIFA aseguró que ya ha recibido más de 20 millones de solicitudes de entradas en su última fase de ventas.

El grupo FSE dijo que incluso con el anuncio del martes, “la gran mayoría todavía tendría que pagar precios exorbitantes, mucho más altos que en cualquier torneo anterior”.

Promesa inicial de entradas baratas

Los aficionados de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada al ver los planes de entradas de FIFA que no daban a los equipos participantes entradas en la categoría de precio más baja. Su asignación estándar es del 8% de la capacidad del estadio por equipo.

Los precios más bajos oscilaban entre 140 y 265 dólares para los partidos de la fase de grupos que no involucraban a los coanfitriones Estados Unidos, Canadá y México. Los partidos de 265 involucran a la Argentina de Lionel Messi, Portugal con Cristiano Ronaldo y equipos con muchos seguidores como Brasil e Inglaterra.

De izquierda a derecha: el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O’Neal, la locutora Samantha Johnson, el excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon) / Archivo.

La FIFA había establecido esos precios a pesar de que los coanfitriones habían prometido hace ocho años —cuando estaban postulándose para el torneo— que se pondrían a disposición cientos de miles de entradas de 21 dólares.

El ente rector recibió duras críticas, especialmente en Europa, por su estrategia de precios de entradas para el Mundial que incluye el llamado «precio dinámico» y actuar como su propia plataforma de reventa.

La ira de los aficionados se intensificó la semana pasada cuando quedó claro que los seguidores leales no tendrían acceso a las entradas de la categoría más barata y que los aficionados que querían reservar una entrada para todos los posibles partidos de su equipo —hasta la final— no recibirían un reembolso hasta después del torneo.

Ahora, la FIFA señaló que al realizar los reembolsos cuando las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten boletos mediante sus federaciones y cuyas seleccionen no supere la fase de grupos.

Al anunciar el plan de entradas de 60 dólares, la FIFA indicó que “como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil» de sus 211 federaciones miembro.

Aficionados con discapacidades

Incluso antes del comunicado de FIFA, el grupo de apoyo FSE pidió el martes una reconsideración de la política del Mundial para los aficionados con discapacidades.

El senegalés El Hadji Malick Diouf (derecha) disputa el balón con el mauritano Bakari Camara (izquierda) durante un partido de clasificación para el Mundial de fútbol entre Senegal y Mauritania en el Estadio Abdoulaye Wade en Dakar, Senegal, el martes 14 de octubre de 2025. (Foto AP/Misper Apawu) / Archivo.

Dijo que la plataforma de reventa de FIFA estaba ofreciendo asientos de acceso para discapacitados a múltiples veces su valor nominal sin garantías de que esas entradas realmente se vendieran a personas con discapacidad. Esos aficionados tampoco pueden obtener entradas gratuitas para acompañantes como podían en el Mundial de Qatar.

En Qatar, Infantino comenzó un discurso en la víspera del torneo con una diatriba contra los críticos de la nación anfitriona, la FIFA y él mismo, que incluía la frase “hoy me siento discapacitado”.

“La verdadera inclusión requiere acción”, dijo FSE el martes, recordando a Infantino ese discurso. “Es hora de que FIFA se aleje de las declaraciones populistas y respete sus propios compromisos.”