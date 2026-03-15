Cuando visitó el país después de ganar las elecciones, el hoy presidente de Chile, José Antonio Kast, incluyó en sus limitadas actividades un recorrido por la zona fronteriza. Pero ya antes oficiales, diplomáticos y legisladores estadounidenses han realizado más de un recorrido por la línea que separa a República Dominicana de Haití.

Una gira por la zona implica la observación del muro que se construye de este lado para controlar el tráfico ilegal de haitianos, el contrabando de mercancías y otras actividades ilícitas.

Como si la frontera despertara un interés particular hace unos días los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, recorrieron varias comunidades con el objetivo de reforzar la seguridad y fortalecer la presencia del Estado en la región.

Aunque se asegura que la frontera está blindada con el despliegue de más de 11 mil soldados y los modernos equipos que se han destinado, la entrada al país de haitianos indocumentados se mantiene como una incógnita.

Con una inversión que solo en principio superó los 1,700 millones de pesos puede explicarse el interés de Paliza en verificar el avance del muro y otras obras que se construyen en la zona. Pero el interés mostrado por representantes internacionales se presta a conjeturas.

El trasiego de haitianos, cigarrillos y sabrá Dios incrementan las interrogantes sobre la cuantiosa inversión para reforzar la seguridad en la zona. La porosidad no puede verse como harina de otro costal.