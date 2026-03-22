El receptor Austin Wells envió un emotivo mensaje de gratitud a todo el pueblo dominicano por el respaldo recibido desde el primer día en el Clásico Mundial de Béisbol.

A pesar de no haber nacido en suelo dominicano, Wells se integró con rapidez al roster del equipo criollo, ganándose el respeto de sus compañeros y la fanaticada gracias a su ofensiva oportuna y su carisma dentro del clubhouse, integrándose por completo a la energía del conjunto quisqueyano.

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Su participación

El momento cumbre de su participación llegó en los cuartos de final, donde Wells conectó el batazo decisivo para asegurar el triunfo ante Corea del Sur y sellar el pase de República Dominicana a la ronda semifinal.

El jugador de los Yankees de Nueva York destacó que vestir el uniforme tricolor ha sido un honor increíble, subrayando la química lograda con los entrenadores, el personal de apoyo y sus colegas de equipo durante las últimas semanas del Clásico.