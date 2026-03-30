El béisbol no solo no das acción, tan bien nos regala momentos jocosos uno de esos momentos que a veces rompen el protocolo y enseñas a los fanáticos que más allá de la rivalidad, hay una hermandad.

Durante el encuentro del sábado entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York, Rafael Devers provoco un momento jocoso.

Tras conectar un doblete abriendo la entrada, el mismo no pudo contener su picardía y, desde la intermedia, le lanzó un beso, así como una sonriente Aaron Judge, quien defendía los jardines.

La reacción de Judge no se hizo esperar: entre risas, le hizo señas a Devers indicándole que «debía correr más rápido».

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Aaron Judge dio su segundo jonrón en dos días, enviando la pelota casi al mismo punto del jardín izquierdo.

El mismo sumó un doble remolcador de dos carreras del novato Ben Rice en la tercera entrada, fue suficiente para que se impusieran con pizarra de 3-1.