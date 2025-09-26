Bogotá. – Silvestre Dangond presentó este viernes la versión de estudio de “La indiferencia”, tema original de Lucho Alonso que alcanzó gran popularidad en su voz en 2001, y que ahora graba por primera vez en estudio junto al cantante colombiano Fonseca.

«La canción ha sido durante años una de las favoritas del público en los conciertos de Silvestre, convirtiéndose en un tema infaltable en su repertorio en vivo», aseguró un comunicado del equipo de prensa de Dangond.

El cantante colombiano se presentó hace un mes frente a más de 40.000 personas en el estadio El Campín de Bogotá, donde interpretó esta balada junto a su acordeonista Juancho de la Espriella.

También te puede interesar:

«Siempre ha sido una canción muy especial para mí y para mi público. Tenía pendiente grabarla y hacerlo junto a Fonseca, un artista y amigo a quien admiro profundamente, lo hizo todavía más significativo», aseguró el artista.

Dangond y Fonseca estrenarán la nueva versión durante la transmisión de los Premios Juventud en Miami.

El lanzamiento, según el comunicado, reafirma «el compromiso de Silvestre Dangond con rescatar y revitalizar clásicos de la música popular colombiana».

Silvestre Dangond, uno de los cantautores actuales más representativos del vallenato moderno y ganador de dos Latin Grammys, está promocionando el lanzamiento de su álbum ‘El último baile’ junto a Juancho De La Espriella, que marca el cierre de una etapa artística para el acordeonista.