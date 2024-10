2 de 2

Los trastornos de la memoria pueden ser resultado de la “desorganización” personal, y en consecuencia se dificultará la evocación de los hechos o experiencias, sin embargo hay que tener en cuenta que existen enfermedades que pueden afectar una buena memoria, las relaciones consigo mismo y los demás.

Entre ellas, la Enfermedad de Alzheimer, Epilepsia, Diabetes, Hipotiroidismo… Hay estados en que también pueden suceder tales trastornos como embriaguez, uso de sustancias, tensión emocional, hipoglicemia.

Son muy frecuentes las quejas de olvidos de nombres, números telefónicos, cifras, citas, lugares donde se han dejado objetos o conocido personas, etcétera, pero en realidad no se trata de nada grave.

Algunos consejos prácticos: Organice siempre sus actividades, por menudas que sean; no las deje a su “memoria prodigiosa”. No abuse de esta. Use la agenda de actividades; anote en orden todo lo que considere importante.

Los nombres de personas recién conocidas, con las que usted debe relacionarse, así como sus generales, funciones, números telefónicos… deben ser anotados con precisión. Revise su agenda la noche anterior.

Recuerde que “pasar revista” muy exhaustivamente al momento de dormir, podría crearle muchas tensiones e insomnio. Debe tener lugares fijos para guardar cada cosa, no dejarlas tiradas en cualquier lugar.

No establezca compromisos laborales o sociales más allá de lo razonable; esto crea excesivo estrés, un factor que afecta la atención y de esa forma la memoria; tanto la fase de fijación como de evocación.

Realice ejercicios físicos ordenados: mejora la actividad cardíaca y la irrigación cerebral; mantenga una alimentación balanceada; garantice un sueño reparador; si es necesario visite al psiquiatra o al neurólogo.