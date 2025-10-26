MÉXICO.– A sus 57 años, la cantante mexicana Gloria Trevi se abre en su serie documental ´La Trevi: sin filtro´, compartiendo los sentimientos de dolor y frustración que le genera continuar enfrentando acusaciones de abuso sexual, una experiencia que celebra poder compartir y sanar junto a un público que considera cercano y parecido a ella.

«Aquí comparto cómo es que quieran quebrarse, cansarte, porque saben que vas a dormir y descansar menos, que te vas a agotar porque tienes que trabajar para pagar abogados. Es muy desgastante», confiesa la artista en entrevista con EFE.

A pesar de enfrentar aún acusaciones en California (Estados Unidos) por presuntos delitos de 2022 y otros casos en México, Trevi asegura que lo lleva de manera normal, como una de las «muchas broncas» que sus fans pueden tener, como pagar la cuenta de la luz.

«Es mucho trabajo, disciplina, amor, pasión y conexión. Realmente no vivo tanto de mi pasado, porque siempre estoy con el ojo puesto en el día de hoy y en el futuro. Me encanta la vanguardia y hacer música nueva», explica la artista.

Su deseo de recompensar a sus seguidores la llevó a realizar la gira más grande de su carrera, ´Mi soundtrack´, que comenzó en 2021 y la ha llevado por Estados Unidos, México, Chile, Perú e Italia.

«Busco llegar a países donde no hablen ni siquiera mi idioma y lograr esa conexión, porque la unión con la música es tan importante y puede hacer cosas maravillosas. En realidad, no me siento ni a la mitad de mi carrera», revela.

«Muchas veces el ´hate´ habla desde la ignorancia. Entonces, me quedo con los que hablan bonito. Al ´hate´ o lo ignoro o me apuñaló el corazón, pero no se lo hago saber», bromea la intérprete de ´Todos me miran´.

´La Trevi: sin filtro´ se estrena este fin de semana en la plataforma de streaming ViX, con diez episodios donde se verán los momentos más íntimos de la vida de la cantante, quien sigue cautivando a más de 8,3 millones de oyentes mensuales en Spotify.