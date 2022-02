La muralla

El informe del Banco Central sobre el desempeño de la economía dominicana, que alcanzó un crecimiento interanual de 12.3%, el más elevado de América Latina y también en comparación con 2019 (4.7 %), debería servir de muralla para afrontar los enormes retos monetarios y financieros de 2022.

A la reactivación del gasto público durante el último trimestre del año pasado (10.6 % en diciembre) se atribuye que el crecimiento del PIB superara las proyecciones oficiales, un estímulo que debería reeditarse durante el actual ejercicio presupuestal.

El programa monetario ejecutado por el banco emisor al fragor de la pandemia surtió los efectos de recuperación y relanzamiento de la economía que hoy se exhiben a través de cifras sobre crecimiento real del PIB en lugar de rebrote estadístico.

El plan de estímulo monetario puesto en marcha por el Banco Central desde el inicio de la pandemia, de unos 215 mil millones de pesos, junto al programa de vacunación y flexibilización de las restricciones sanitarias coadyuvaron a la recuperación y relanzamiento de la economía.

Entre los sectores que aportaron mayor valor agregado a la economía figuran hoteles, bares y restaurantes (39.5 %), construcción (24.4 %), zonas francas (20.3 %), así como transporte y almacenamiento (12.9 %), comercio (12.9 %) y manufactura local (10.6 %), que contribuyeron grandemente a la recuperación del empleo extraviado.

Cabe destacar que el Gobierno incrementó en 2021 sus ingresos fiscales en un 33 %, equivalentes a 205 mil millones de pesos, a los que se agregaron $88,500 millones adicionales a lo contemplado originalmente en el Presupuesto General del Estado, lo que permitió aumentar la inversión pública.

El mayor reto que confrontan el Gobierno y autoridades monetarias es el de contener las presiones inflacionarias, que convulsionan grandes y pequeñas economías, causado principalmente por alzas en los precios de los combustibles, fletes, materias primas de origen agrícola y dificultades geopolíticas.

El informe del Banco Central sobre desempeño económico en 2021, que incluye cifras muy relevantes como los ingresos en divisas por turismo (US$ 5,680.6 millones), en inversión extranjera (US$ 3,085 MM) y en remesas (US$ 8,824.1 MM), debería servir como referente ante nuevos retos que ya enfrentan Gobierno y banco emisor para evitar o mitigar daños mayores sobre la economía provocados por un entorno externo matizado por la incertidumbre.