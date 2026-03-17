Santo Domingo.– La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) República Dominicana acogió la octava edición de “Caminhos Amefricanos”, una iniciativa de cooperación coordinada por el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil y la Universidad Federal de Maranhão.

Durante dos semanas, 86 estudiantes, docentes e investigadores de República Dominicana y Brasil participaron en una experiencia inmersiva centrada en la cultura y la historia afrodominicana.

El encuentro propició espacios de reflexión crítica, intercambio de buenas prácticas educativas y análisis de experiencias comparadas sobre la participación política de las comunidades afrodescendientes.

Cooperación académica

El programa Caminhos Amefricanos fue implementado en el país junto al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), institución que fungió como coanfitriona de la actividad.

La delegación brasileña estuvo encabezada por Kátia Régis, coordinadora de Igualdad Racial del ministerio, quien destacó el valor de esta iniciativa como un mecanismo para fortalecer la cooperación regional.

Régis definió el programa como una vía para confrontar la desigualdad y transformar los saberes y memorias de la diáspora en políticas orientadas al buen vivir y la dignidad.