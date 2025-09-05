La ADP reclama la terminación de escuelas que llevan años paralizadas. archivo

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, afirmó hoy que más de 150,000 estudiantes de escuelas públicas que solicitaron cupos para cursar el presente año escolar quedaron fuera, conforme a un estudio dado a conocer ayer por ese gremio.

El dirigente magisterial afirmó que a esa cifra se suman los niños del nivel inicial para los cuales no se han creado las condiciones materiales y logísticas necesarias que les permitan entrar al sistema de enseñanza pública.

“El estudio sobre las condiciones en que se inició la primera semana de clases del año escolar 2025-2026” fue realizado por el Observatorio Educativo Rafael Santos de la ADP.

“Entre martes y miércoles de la presente semana concluimos un levantamiento en 388 escuelas de las 18 regionales de Educación, los 122 distritos educativos, para entonces evaluar la primera semana de docencia”, expresó el dirigente magisterial.

Indicó que los estudiantes fuera de las aulas estaban “en la famosa lista de elegibles” de que hablaba el Ministerio de Educación.

Hidalgo dijo que los directores de escuelas encuestados respondieron a la pregunta de si ¿se quedaron sin cupo algunos estudiantes que solicitaron inscripción en su centro educativo.

“Entre los hallazgos que encontramos tenemos que el 27% de los estudiantes que solicitaron inscripción en los centros educativos participantes se quedaron sin cupo. Esto es lo que llamamos la famosa lista de elegibles” significó.

“Creo que es un dato muy interesante”, siguió diciendo.

Libros de texto

Hidalgo aseguró que, dos semanas después de iniciada la docencia, muchos estudiantes no han recibido los libros de texto que debió entregarles el Ministerio de Educación desde el primer día de clases.

Indicó que en la primera semana de clases, el 44% de los estudiantes recibió menos de la mitad de los libros de texto que necesita.

Asegura que el 33.5% no tiene ningún libro.

Agregó que “solo el 5.7% de los estudiantes tienen todos sus libros de texto”.

“La cifra ha subido ligeramente, pero persiste el dato de que una mayoría no ha recibido los útiles escolares”, precisó.

“Esto es realmente preocupante”, manifestó.

Indicó que en la cuarta semana de clases realizará otro estudio para determinar cómo se han cumplido las metas del Ministerio de Educación con relación al presente período escolar.

“En la cuarta vamos a hacer de nuevo el levantamiento para ver si esta situación persiste”, dijo.

Habla Educación

El Ministerio de Educación informó hoy, a través de su oficina de Relaciones Públicas, que está realizando un levantamiento para determinar cuántos estudiantes quedaron fuera de las aulas en el presente período de docencia.

“Se está preparando un reporte para enviarlos”, respondió el organismo ante la insistencia de El Nacional sobre publicaciones periodísticas que informan que una gran cantidad de escolares quedó fuera de las aulas.

Además, en algunas provincias han empezado a protestar por la situación.

Repetirían estudios

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aseguró que en la segunda semana de clases realizará otro estudio para determinar cómo se han cumplido las metas del Ministerio de Educación con relación al presente período de clases. “En la cuarta vamos a hacer de nuevo el levantamiento para ver si esta situación persiste”, expresó Eduardo Hidalgo, presidente del gremio de maestros, este viernes.