La oposición española pide reconocer a Edmundo González como presidente «más pronto que tarde»

Madrid.- El conservador Partido Popular (PP) español reclamó este miércoles al Gobierno de España reconocer “más pronto que tarde” al candidato de la oposición mayoritaria en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia, como nuevo presidente de Venezuela.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, destacó que “cada vez son más” los gobiernos y dirigentes de todo el mundo que avalan la victoria de la oposición en esos comicios y consideró que “la mayoría parlamentaria en el Congreso” español también “está respaldando la victoria de Edmundo González” ante “las trampas” cometidas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Que hagan cuentas y que se den cuenta de que también la mayoría parlamentaria en el Congreso está respaldando la victoria de Edmundo González y de que Maduro hizo trampas en las pasadas elecciones”, dijo Bendodo en referencia a la postura del Gobierno español, que hasta el momento ha solicitado las actas electorales y no ha reconocido la victoria de Maduro proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano.

El CNE aun no ha publicado las actas de votación mesa por mesa de las elecciones para avalar la proclamación de Maduro como ganador, pero la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que tuvo como candidato a presidente a González Urrutia, sí publicó en internet más del 80 % de las mismas.

De acuerdo con esas actas, González Urrutia ganó a Maduro por un amplio margen. El dirigente popular volvió a exigir al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez que explique a los españoles “qué pinta” el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su papel de interlocutor con el Gobierno venezolano y que aclare “a cambio de qué” lleva a cabo esa mediación, “qué gana” con ello y “a quién representa».

Rodríguez Zapatero forma parte del Grupo de Puebla, un foro político y académico de progresistas latinoamericanos que defiende el diálogo pacífico en Venezuela. El exalcalde de Caracas y portavoz internacional de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Antonio Ledezma, criticó hoy, en unas declaraciones a EFE, el “silencio atronador” de Rodríguez Zapatero desde las elecciones.

“Yo recuerdo y me quedo con la imagen del (Rodríguez) Zapatero que fue a Venezuela a rescatar a presos políticos, sabemos que entró (en el país para las elecciones), pero no sabemos dónde está, si está allá o no, tiene la oportunidad de cubrirse de gloria y decirle a Maduro que no se le ocurra atropellar a María Corina Machado y a Edmundo, sobre todo de aquí al sábado”, cuando hay convocadas marchas en Venezuela y en más de 100 ciudades fuera del país.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, compareció el martes en el Senado para explicar la postura de España sobre Venezuela y defendió a Rodríguez Zapatero y el papel que desempeña “en diálogos y mediaciones” en ese país frente a las críticas de la oposición conservadora.