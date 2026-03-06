La cantante urbana La Perversa será una de las presentadoras de los Premios Soberano, que se celebrarán el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

A través de una publicación en redes sociales, los organizadores de la premiación confirmaron que la artista será una de las encargadas de presentar una de las categorías durante la gala.

«Su energía, carisma y presencia prometen encender nuevamente el escenario de los Premios Soberano, demostrando por qué es una de las figuras más influyentes del género urbano dominicano», se lee en la publicación.

Nominada

En esta edición de los Premios Soberano, La Perversa figura entre las nominadas al galardón de Artista y/o Agrupación Urbana, categoría en la que compite con Don Miguelo, Yailín La Más Viral, La Insuperable y Shadow Blow.

El año pasado, Denisse Michelle Tejeda, nombre real de la cantante, participó en la ceremonia interpretando parte de sus éxitos en un segmento musical.

Alfombra roja y ceremonia

A las 7:00 de la noche, la conducción de la alfombra roja estará a cargo de la cantante y presentadora Amara La Negra, el animador Josell Hernández, la comunicadora de moda Sophia Sanabria y la presentadora de televisión Karen Yapoort.

A las 8:00 de la noche iniciará la ceremonia de la 41.ª edición de los Premios Soberano, que estará conducida por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc.

Más presentadores de categorías

Entre los presentadores de categorías que entregarán estatuillas figuran la actriz Nashla Bogaert, el humorista Juan Carlos Pichardo, el comediante Carlos Sánchez, la comunicadora Nahiony Reyes y la presentadora venezolana Jessica Pereira.

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), cuentan con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana. La producción general estará, por tercer año consecutivo, a cargo del empresario artístico César Suárez Jr.

La transmisión será por Color Visión, canal 9. Para el público en Estados Unidos, la gala podrá verse a través de Univision y de la plataforma ViX.