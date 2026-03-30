La inauguración de la planta Manzanillo Power Land, que aportará 414 megavatios, es una buena señal en materia de desarrollo. ¿De acuerdo?

A la embajadora Leah Francis Campos solo le faltó bailar bachata en su noche dominicana en La Venganza. Grato el gesto.

Con la visita al colmadón, su antecesora Robin Bernstein ha dejado de ser la única que disfrutaba los ambientes populares.

El Papa clamará por la paz en su mensaje de Semana Santa, pero Trump y Netayanhu alegarán que no son católicos para la guerra.

A lo mejor el liderazgo político nacional aprovecha la Semana Santa para revisar su estrategia en la lucha por el poder. ¿Le conviene?

La suerte de Cuba no puede ser peor al perderse, aunque después los encontraran, dos barcos que viajaban a la isla con ayuda humanitaria.

La Defensoría Pública se expone a una andanada de críticas al anunciar asistencia legal a los extranjeros vulnerables. ¿De acuerdo?

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Chile retiró su apoyo a Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, pero México asumió la candidatura. ¿Qué les parece?