La misión de Leah Francis Campos en República Dominicana

La designación de Leah Francis Campos como embajadora de Estados Unidos en República Dominicana llena un vacío que se prolongó desde la despedida de la carismática Robin Bernstein, en 2021.

Aunque declaró que viene con la misión de fortalecer los vínculos entre su país y esta nación, ha generado expectativas al declarar que también se propone erradicar la “maligna” influencia de China en la región.

Para este país su presencia es muy importante en la medida que eleva el nivel de las relaciones diplomáticas con el Gobierno del presidente Donald Trump. Pero las intenciones que ha declarado de enfrentar la influencia de China plantea cierta cautela sobre su misión.

Hay que advertir de antemano que bajo ninguna circunstancia debe tratar de interferir en los asuntos internos, en violación de la soberanía, porque no se le va a consentir.