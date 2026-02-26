Santo Domingo.-La Policía Nacional informó que un hombre señalado como presunto autor del homicidio de una mujer de 82 años murió la tarde de este jueves tras enfrentar a agentes en el sector El Pino, provincia La Vega (norte).

El fallecido fue identificado como Dieuphete Desinor, de 27 años y nacionalidad haitiana, quien era activamente buscado por la muerte de Ana Antonia Figueroa Báez de Henríquez, ocurrida el día anterior en su residencia del sector El Algarrobo, en el municipio cabera de Moca, provincia Espaillat.

Según el informe preliminar, miembros de la institución localizaron al sospechoso en La Vega y, al momento de intentar apresarlo, se produjo un enfrentamiento en el que resultó con heridas mortales.

Identificado por cámaras de vigilancia

Las investigaciones, a cargo de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y en coordinación con el Ministerio Público, establecen que el hoy occiso fue identificado mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y otras labores de inteligencia.

Dieuphete Desinor

De acuerdo con la Policía, en las imágenes se observa a Desinor salir de la vivienda de la víctima el día del hecho.

En el proceso investigativo fueron recolectadas evidencias materiales, entre ellas prendas de vestir, calzado y una motocicleta que, conforme a peritajes preliminares, lo vinculaban con el crimen.

El caso sigue bajo investigación

La institución indicó que el caso está debidamente documentado y que el Ministerio Público continuará con los procedimientos legales correspondientes.

La Policía reiteró su compromiso de esclarecer los hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en casos que afectan a personas vulnerables.