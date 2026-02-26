Arrestan a dos por asalto a vendedor en La Romana

La Romana.- La Policía Nacional apresó a dos hombres, señalados como responsables de asaltar y despohjar de sus pertenencias a un vendedor de helados durante un asalto perpetrado en la vía pública, hecho ocurrido en la provincia La Romana.

Los detenidos fueron identificados como Jeremy Santana de Paula, alias «Habichuelita», y Juan Manuel Medina, de 19 años, quienes presuntamente se dedicaban a cometer asaltos mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta

De acuerdo con el informe policial, ambos individuos fueron captados por cámaras de vigilancia en el momento en que despojaban al heladero del dinero producto de la venta del día, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en las redes sociales.

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes.