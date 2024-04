Soy un periodista con más de cincuenta años ininterrumpidos de ejercicio profesional y estoy plenamente identificado con el presidente Luis Abinader y su proyecto político en busca de la reelección para seguir gobernando el país por cuatro años más.

Estoy plenamente convencido de que lo que más le conviene al país es continuar con la obra de gobierno iniciada por el mandatario en el 2020 cuando el pueblo lo eligió mayoritariamente para que condujera los destinos del país por cuatro años.

Sin temor a equivocarnos podemos decir que el jefe de Estado se ha graduado con notas sobresalientes al lograr con su incansable trabajo que el país haya alcanzado logros significativos en la mejoría de las condiciones de vida de los dominicanos.

Muchos “leguleyos” “roscaizquierda” se atreverán a decir que yo estoy loco, que soy “un lambón” pero la verdad hay que decirla aunque pique porque los hechos están ahí con un país en pleno desarrollo dándole la oportunidad a los distintos sectores del país de aportar su grano de arena.

Entiendo que los integrantes de la coalición opositora denominada Rescate RD integrada por los partidos PLD, FP y PRD no tienen ninguna oportunidad y por eso la desesperación que se nota en sus miembros con denuncias “chabacanas” en contra del gobierno.

El caso es que como periodista estoy identificado plenamente con el proyecto político reeleccionista. No me arrepiento de expresar públicamente mi decisión de trabajar abiertamente por la reelección del presidente Luis Abinader para que siga gobernando el país con pulcritud y decencia como lo ha hecho durante estos últimos tres años. Como solía repetir el doctor Joaquín Balaguer no se puede cambiar de caballo cuando se está vadeando un río.