La supermodelo dominicana Arlenis Sosa anunció este miércoles que está esperando su primer hijo junto a su esposo, el escritor estadounidense John McCarty.

A través de su cuenta de Instagram, Sosa publicó una fotografía posando frente al Morro de Montecristi, mientras McCarty le besa el vientre.

“¡No podemos esperar a conocer a nuestro dulce angelito! Llegando el 2026”, escribió la top model reconocida por su trayectoria internacional en marcas como Victoria’s Secret, Michael Kors y Oscar de la Renta.

Boda

Arlenis Sosa y John McCarty unieron sus vidas en matrimonio el pasado 27 de febrero, en una ceremonia íntima y romántica celebrada en Punta Cana.

Puedes leer: Modelo Arlenis Sosa es reconocida por el Senado

Anteriormente la modelo estuvo casada con el exjugador de baloncesto estadounidense Donnie McGrath.