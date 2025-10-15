¿Qué Pasa?

La supermodelo dominicana Arlenis Sosa anunció este miércoles que está esperando su primer hijo junto a su esposo, el escritor estadounidense John McCarty.

A través de su cuenta de Instagram, Sosa publicó una fotografía posando frente al Morro de Montecristi, mientras McCarty le besa el vientre.

“¡No podemos esperar a conocer a nuestro dulce angelito! Llegando el 2026”, escribió la top model reconocida por su trayectoria internacional en marcas como Victoria’s Secret, Michael Kors y Oscar de la Renta.

Boda

Arlenis Sosa y John McCarty unieron sus vidas en matrimonio el pasado 27 de febrero, en una ceremonia íntima y romántica celebrada en Punta Cana.

Anteriormente la modelo estuvo casada con el exjugador de baloncesto estadounidense Donnie McGrath.

Ashlye Caraballo

