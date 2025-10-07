Santo Domingo.- La tormenta tropical “Jerry”, la décima de la temporada ciclónica 2025 en el Atlántico y el Golfo de México, podría convertirse en el quinto huracán del año cuando su centro se aproxime al Archipiélago de las Antillas.

La tormenta se formó la mañana de este martes al este de las Antillas Menores, aunque las proyecciones indican que pasará muy al este de Puerto Rico, por lo que no representa peligro para República Dominicana.

También puede leer: Tres de los cuatro huracanes del 2025 han alcanzado categoría mayor.

Quizas te interese: Vaguada y onda tropical traerán aguaceros a varias regiones del país

“Jerry” es la décima tormenta con nombre de la temporada ciclónica de este año, de un total de 18 fenómenos pronosticados por los expertos en meteorología.

Hasta la fecha se han formado las tormentas “Andrea”, “Barry”, “Chantal”, “Dexter”, “Erin”, “Fernand”, “Gabrielle”, “Humberto”, “Imelda” y “Jerry”.

De ellas, “Erin”, “Gabrielle”, “Humberto” e “Imelda” alcanzaron categoría de huracán, y se espera que “Jerry” lo haga en los próximos días al acercarse al Arco de las Antillas.

Los expertos pronosticaron la formación de nueve huracanes para esta temporada, una cifra menor a los once registrados el año pasado.