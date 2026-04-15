La UASD recuerda estudiante asesinada en 1972 por la Policía

Santo Domingo. -La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recordó el 54 aniversario del vil asesinato de la dirigente estudiantil Sagrario Ercira Díaz Santiago, el 14 de abril de 1972 en el interior de ese centro docente, por la Policía Nacional.

La UASD depositó de una ofrenda floral en el busto erigido en su memoria, con la asistencia miembros del Consejo Universitario, amigos, docentes, estudiantes y familiares.

La vicerrectora de Extensión de la academia, Rosalía Sosa Pérez, manifestó que “hoy estamos en este lugar donde la memoria se hace presencia, donde el silencio dice más que las palabras, y donde el nombre de Sagrario deja de ser historia para convertirse en conciencia.

Sosa Pérez indicó que “han pasado 54 años y, sin embargo, hay dolores que no envejecen, porque Díaz Santiago era una joven que tenía sueños, ideas, convicciones y caminaba esos mismos espacios con la energía de quien cree en el poder transformador de la educación.

“No solo se apagó una vida, se intentó silenciar una voz, se quiso detener un pensamiento, pero no lo lograron, porque hoy cada vez que una estudiante levanta su voz con firmeza, cada vez que defendemos la justicia, cada vez que apostamos por una universidad más humana, Sagrario vuelve a estar presente. No como recuerdo lejano, sino como guía silenciosa”, sostuvo la académica.

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De su lado, el hermano de Díaz Santiago, doctor Fidias Omar Díaz Santiago, habló en nombre en nombre de su familia, aseguró que el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, odiaba a la UASD estudiantes y profesores estaban vinculados a movimientos de izquierda y grupos opositores.

También, porque fue suspendido como profesor de la institución, “lo que provocó su ira en contra de la academia”.

El secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Edison Padilla, dijo que “Sagrario se ha convertido en un buque insignia, guiándonos con lineamientos firmes”.

Advirtió que “podrán apagar vidas, pero jamás podrán apagar el pensamiento”, finalmente exclamó.