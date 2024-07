Las Iglesias lamentan Abinader “derribe” Código Penal

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y la Vicaría Episcopal de la Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo lamentaron esta mañana la decisión del presidente Luis Abinader de “derribar “ el Código Penal con sus declaraciones de que la iniciativa debe revisarse bien y seguir consensuándose. Dijeron que el jefe de Estado le concede una victoria a los grupos pro LGTBQ y a los que buscan destruir los valores familiares.

Presidente de Codue, pastor Feliciano Lacen Custodio

Feliciano Lacen Custodio, presidente del Codue y el padre Mario de la Cruz, coordinador de la Pastoral Familiar Familia y Vida de la Iglesia católica, coincidieron en que lo dicho por el mandatario supuestamente echa por tierra el trabajo de años de los legisladores y le concede una victoria a los grupos que apoyan el aborto.

Los religiosos coincidieron además en que resulta vergonzoso que después de 20 años el Presidente alegue que los legisladores tienen que seguir consensuando el Código Penal.

“No me sorprende porque se habla mucho que se necesita el Código, pero como hemos dicho hay sectores que no les interesa el Código Penal y mantienen esa herramienta de aquí para allá y de allá para acá, decir que no se ha consensuado es algo hasta vergonzoso para la Cámara porque hay legisladores que tienen 3 y 4 períodos, o sea que no se puede alegar que no conocen el Código Penal”, consideró Lacen Custodio.

Añadió que “esperamos que los dominicanos puedan darse cuenta de la realidad de los políticos en el país, donde hay leyes que se aprueban en una semana porque vienen gente foránea y presionan, sin embargo el Código tiene 20 años en el Congreso”.

Dijo que agenda global que presiona para que no se apruebe la pieza no le interesa la familia, los valores y los principios, sino que lo interesante para ellos alegadamente es el festín.

Para el líder religioso los ganadores con las declaraciones del presidente Abinader son los grupos de la agenda global que apoyan el aborto y no le interesan los valores hogareños.

Padre Mario de la Cruz

Padre de la Cruz

Mientras que el padre Mario de la Cruz de la Pastoral Familia y Vida de la Iglesia Católica calificó de lamentable que el presidente Abinader de esas declaraciones en estos momentos, cuando él mismo había dicho que acogería lo que los legisladores aprobaran y que quería que la pieza se aprobara en esta legislatura.

Añadió que “lo mismo dijeron ambas cámaras que querían que se aprobara el Código ahora y él sale con eso ahora, es una incoherencia de su parte y por otro lado estoy casi seguro que él dice eso porque en el Código Penal no están las tres causales, y él las quiere”.

“Es lamentable que tengamos un presidente que vaya en contra de la familia, en contra de la vida y en contra de la mayoría del pueblo dominicano, porque el que el Código esté ya para aprobación y que el Presidente Abinader salga con eso ahora es muy lamentable”, sostuvo.

Para el religioso el jefe de Estado tira por el suelo un trabajo de años de los congresistas y del pueblo dominicano.

“No Estoy de acuerdo porque eso es seguir con un Código Penal obsoleto, que siga la corrupción como está, que siga la delincuencia y la descomposición social que es apoyada por un Código que no responde a las necesidades de la sociedad de hoy”, consideró De la Cruz.

Presidente

Ayer, el presidente Abinader en su rueda de prensa semanal afirmó que el proyecto aprobado por los sectores tiene que seguir siendo discutido y consensuado.